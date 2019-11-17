2019-11-17T19:48:36+03:00
Происшествия

В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на борту

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на бортуВ Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на бортуФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 ноября, в Японском море, недалеко от южнокорейского порта Пхохан у мыса Хоми загорелось грузовое судно Silver Way, на борту которого находились с 13 россиян.

Как сообщает, специализированный портал Maritime Bulletin, из Пхохана направили патрульные катера, пожарную команду и вертолет для оказания помощи экипажу в тушении пожара. Борьба с огнем была затруднена из-за сильного задымления, но возгорание было ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данным портала, пожар на борту судна произошел в 13:40 по местному времени (07:40 мск). Окончательно ликвидировать возгорание удалось к 20:16 по местному времени (14:16 мск).

Напомним, в августе этого года пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек, среди них было двое детей. Члены экипажи не смогли самостоятельно потушить пламя, и пассажиры вынуждены были прыгать в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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