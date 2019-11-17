С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана покорила Джона Траволту

17 Нояб. 20:31 2019-11-17T20:31:35+03:00

Платье принцессы Дианы с бала в Белом доме можно будет купить за 452 тысячи долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На аукцион выставили наряд, в котором британская принцесса танцевала с актером в Белом доме [видео]

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На аукцион выставили знаменитое платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с актером Джоном Траволтой на балу в Белом доме в 1985 году.

Как сообщает издание передает Daily Mail, наряд принцессы продадут за 452 тысячи долларов.

Кадры с танцем Дианы в этом вечернем платье стали популярными на весь мир, а сам Джон Траволта, с которым она танцевала, сообщил, что пережил эмоции «как в сказке».

Танец принцессы Дианы и Джона Траволты, 1985.

Темно-синее бархатное платье от Victor Edelstein является одним из самых эффектных предметов гардероба Дианы: в нем она побывала на государственном визите в Австрии в 1986 году, на ночи в Королевском оперном театре в 1991 году и позировала для портрета в 1997 году.

«Королевский протокол требовал, чтобы принцесса была одета скромно, однако это платье напоминает "старый голливудский гламур"», - отметила представитель Kerry Taylor Auctions Люси Бишоп.

Вечернее платье уже выставлялось на продажу в июне 1997 года. За два месяца до своей гибели Диана продала бархатный наряд с аукциона за 542 тысячи долларов, чтобы собрать средства для благотворительных организаций Aids.

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ИСТОЧНИК KP.RU