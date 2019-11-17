Появились документы о сокрытии военных преступлений британских солдат

17 Нояб. 22:52 2019-11-17T22:52:17+03:00

На протяжении долгого времени спецназ королевства пытал и убивал мирных жителей в Ираке и Афганистане

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Военное командование британской армии на протяжении долгого времени скрывало преступления своих солдат в Ираке и Афганистане.

Как пишет The Sunday Times со ссылкой на секретные документы, командование Великобритании скрывало пытки, сексуальные домогательства, убийства и многие другие военные преступления шотландских бойцов из батальона Black Watch и спецотряда SAS.

В качестве примера журналисты издания приводят расстрел спецназовцами жителей Афганистана, которые просто пили чай в своем доме. Однако, ни военные, ни их командиры не понесли за это никакого наказания.

По данным издания Sunday Times, для сокрытия преступления своих солдат командование королевства сфальсифицировало официальные документы.

Участник расследования также сообщает о том, что с каждым днем он ощущал большее давление со стороны Министерства обороны Великобритании, которое пыталось не допустить передачи их дела в прокуратуру или в Международный уголовный суд. Напомним, в 2017 году газета The Times сообщила, что сотрудники британских спецслужб безнаказанно убивали безоружных жителей в Афганистане .

ИСТОЧНИК KP.RU