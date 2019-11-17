17 Нояб. 23:15 2019-11-17T23:39:28+03:00

Сенатор рассказал, как незалежную «с восторгом» смогут превратить в колонию Соединённых Штатов

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Командиры двух бригад Вооружённых сил Украины, которые вывесили флаги Соединённых Штатов над своими позициями в честь приезда журналиста «Нью-йорк Таймс» показали, как отсутствие самоуважения соперничают с глупостью. Такое заявление сделал глава Комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью», - написал сенатор в своем Twitter.

По мнению Пушкова, такие командиры «с восторгом превратят Украину в полную колонию» Соединённых Штатов.

Напомни, как писал сайт kp.ru, ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские военные подняли американский флаги в Донбассе. По его словам, в прошедшую субботу, 16 ноября, командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ приказали вывесить флаги Соединённых Штатов на передовых позициях в районе села Крымское и поселка Мироновский.

ИСТОЧНИК KP.RU