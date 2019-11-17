2019-11-17T23:39:28+03:00
Политика

«Раболепие соперничает с глупостью»: Пушков высказался о военных Украины, поднявших флаги США в Донбассе

Сенатор рассказал, как незалежную «с восторгом» смогут превратить в колонию Соединённых Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава Комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков.Глава Комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Командиры двух бригад Вооружённых сил Украины, которые вывесили флаги Соединённых Штатов над своими позициями в честь приезда журналиста «Нью-йорк Таймс» показали, как отсутствие самоуважения соперничают с глупостью. Такое заявление сделал глава Комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью», - написал сенатор в своем Twitter.

По мнению Пушкова, такие командиры «с восторгом превратят Украину в полную колонию» Соединённых Штатов.

Напомни, как писал сайт kp.ru, ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские военные подняли американский флаги в Донбассе. По его словам, в прошедшую субботу, 16 ноября, командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ приказали вывесить флаги Соединённых Штатов на передовых позициях в районе села Крымское и поселка Мироновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большой праздник для нас»: Вучич приедет в Москву на День Победы 9 мая
США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан
«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии
Полиция в Афинах при разгоне анархистов применила слезоточивый газ
В Польше посоветовали Украине, как «вернуть» Крым
Появились документы о сокрытии военных преступлений британских солдат
В ДНР сообщили об обстреле Горловки
Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российской сборной по футболу
Картину Шагала купили за 10 миллионов рублей при стартовой цене в рубль
Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика
МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей
С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана покорила Джона Траволту
В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на борту
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет