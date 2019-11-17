В Польше посоветовали Украине, как «вернуть» Крым

17 Нояб. 23:24 2019-11-18T00:44:29+03:00

По словам экс-главы польского МИД, восстановить контроль над полуостровом Киеву поможет европейский курс и экономический рост

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Чтобы «вернуть» под свой контроль Крым и мятежные территории Донбасса, Украине следует придерживаться европейского курса, благодаря которому Киеву удастся добиться экономического роста, и тогда жители полуострова и юго-востока Незалежной сами захотят стать частью этой страны. Такой совет украинским властям дал бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию «Европейская правда».

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту, – тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы ногами за возвращение назад на Украину», - заявил экс-глава польского МИД, ныне евродепутат.

Он добавил, что «через некоторое время ситуация может кардинально измениться, и вполне возможно, – в пользу Украины».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU