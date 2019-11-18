США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан
Американское посольство и представительство Евросоюза в Грузии выступили с совместным заявлением в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси. Соединенные Штаты и Европейский Союз выразили «обеспокоенность» событиями в грузинской столице, при этом напомнив, что граждане имеют право выражать свой протест.
«Мы полностью поддерживаем право на свободу собраний и свободу выражения. Призываем всех, кто им пользуется, действовать в рамках закона и конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны», - отмечается в заявлении диппредставительств США и ЕС.
Кроме того, в документе говорится, что «с учетом нынешней обстановки» правительство Грузии должно «незамедлительно начать работу» с политическими партиями и гражданским обществом республики, чтобы с помощью «спокойного и взаимоуважительного диалога» восстановить доверие и найти приемлемое для всех сторон решение проблемы, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, поводом для народного возмущения стал провал законопроекта о поправке в Конституцию, которая предусматривает переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В ходе голосования в грузинском парламенте 14 ноября документ поддержал 101 депутат из 150 – при необходимых 113.
ИСТОЧНИК KP.RU