2019-11-18T01:12:38+03:00
Политика

США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан

Американское посольство и представительство Евросоюза в Тбилиси выступили с совместным заявлением
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Несколько десятков тысяч оппозиционеров и гражданских активистов пришли на акцию протеста в центре ТбилисиНесколько десятков тысяч оппозиционеров и гражданских активистов пришли на акцию протеста в центре ТбилисиФото: REUTERS
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Американское посольство и представительство Евросоюза в Грузии выступили с совместным заявлением в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси. Соединенные Штаты и Европейский Союз выразили «обеспокоенность» событиями в грузинской столице, при этом напомнив, что граждане имеют право выражать свой протест.

«Мы полностью поддерживаем право на свободу собраний и свободу выражения. Призываем всех, кто им пользуется, действовать в рамках закона и конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны», - отмечается в заявлении диппредставительств США и ЕС.

Кроме того, в документе говорится, что «с учетом нынешней обстановки» правительство Грузии должно «незамедлительно начать работу» с политическими партиями и гражданским обществом республики, чтобы с помощью «спокойного и взаимоуважительного диалога» восстановить доверие и найти приемлемое для всех сторон решение проблемы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поводом для народного возмущения стал провал законопроекта о поправке в Конституцию, которая предусматривает переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В ходе голосования в грузинском парламенте 14 ноября документ поддержал 101 депутат из 150 – при необходимых 113.

ИСТОЧНИК KP.RU

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