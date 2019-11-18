В Китае перечислили «слабые стороны» России

СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-18T05:41:59+03:00

По мнению журналистов Поднебесной, их четыре – демография, экономика, географическое положение и сложная международная обстановка

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Несмотря на величие и военную мощь России, у страны есть и слабые стороны, их четыре – демография, экономика, географическое положение и сложная международная обстановка, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что «Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, особенно благодаря неоспоримой ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может ее игнорировать». Однако, по мнению журналистов Поднебесной, в нашей стране существует «проблема численности населения» – в частности, женщин больше, чем мужчин. Автор статьи считает, что к этой проблеме привели Вторая мировая война и распад Советского Союза.

Причиной же экономических сложностей, по версии издания, стали ошибки властей СССР, развивавших тяжелую промышленность и военно-промышленный комплекс в ущерб другим отраслям, а также «неудобное географическое положение». А по поводу сложившейся вокруг России «сложной международной обстановки» автор отмечает, что наша страна – «главный противник США», поэтому постоянно сталкивается с давлением Вашингтона.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о будущем России, тоже заявил, что нашей стране не хватает экономической мощности и людей.

ИСТОЧНИК KP.RU