2019-11-18T05:41:59+03:00
Политика

В Китае перечислили «слабые стороны» России

По мнению журналистов Поднебесной, их четыре – демография, экономика, географическое положение и сложная международная обстановка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments37
Под «тройкой сильнейших мировых держав» китайские журналисты подразумевают КНР, США и РоссиюПод «тройкой сильнейших мировых держав» китайские журналисты подразумевают КНР, США и РоссиюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Несмотря на величие и военную мощь России, у страны есть и слабые стороны, их четыре – демография, экономика, географическое положение и сложная международная обстановка, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что «Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, особенно благодаря неоспоримой ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может ее игнорировать». Однако, по мнению журналистов Поднебесной, в нашей стране существует «проблема численности населения» – в частности, женщин больше, чем мужчин. Автор статьи считает, что к этой проблеме привели Вторая мировая война и распад Советского Союза.

Причиной же экономических сложностей, по версии издания, стали ошибки властей СССР, развивавших тяжелую промышленность и военно-промышленный комплекс в ущерб другим отраслям, а также «неудобное географическое положение». А по поводу сложившейся вокруг России «сложной международной обстановки» автор отмечает, что наша страна – «главный противник США», поэтому постоянно сталкивается с давлением Вашингтона.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о будущем России, тоже заявил, что нашей стране не хватает экономической мощности и людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо афганских военнослужащих пострадали при взрыве в Кабуле
Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего
Встреча по Сирии в астанинском формате вновь перенесена
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada
Погода в Москве на 18 ноября 2019 года: последние теплые деньки
США раскрыли план нападения на российские системы ПВО
Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену
«Камни с небес»: В Австралии прошел крупный град, разбивавший стекла в машинах и окна в домах
Самолет с Хиллари Клинтон на борту вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности
Армия Сирии восстановила контроль над ГЭС в провинции Алеппо
Дмитрий Киселев назвал законопроект о виноделии «настоящей революцией»
В Японии заявили, что США «бросили» Украину
В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ
В России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков
Пушков назвал совет экс-главы МИД Польши Украине по «возвращению» Крыма бессмысленным
Под Тамбовом перевернулась маршрутка, пострадали семь человек