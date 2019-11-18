2019-11-18T07:29:09+03:00
В мире

«Камни с небес»: В Австралии прошел крупный град, разбивавший стекла в машинах и окна в домах

По словам местных жителей, некоторые градины были размером с куриное яйцо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Град разбивал стекла в машинахГрад разбивал стекла в машинахФото: Кадр видео
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Настоящее стихийное бедствие обрушилось на Австралию, где в южной части штата Квинсленд прошел настолько крупный град, что он разбивал окна домов и стекла в машинах, сообщает телеканал 7News.

Отмечается, что штормовое предупреждение о «гигантском граде и разрушительных ветрах» было выпущено для населенных пунктов от города Гримпи до южной части Брисбена.

По данным телеканала, местные жители находили градины размером с куриное яйцо, а сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду сносил крыши с построек.

Кадры с пробитыми градом лобовыми стеклами автомобилей и усыпанными ледяными шариками дорогами показали многие телеканалы страны. В результате разгула стихии в австралийском Квинсленде оказались обесточены около 20 тысяч домов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед этим Австралию охватили страшные лесные пожары, в национальном парке погибли сотни коал.

Мощный град в австралийском Квинсленде .Сильный ветер оставил без электричества почти 20 тысяч домов

ИСТОЧНИК KP.RU

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