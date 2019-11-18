Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-18T07:41:40+03:00

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Президент России Владимир Путин "фактически поддержал" строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

Глава Республики Саха Айсен Николаев написал в Кремль письмо, в котором просит заложить в бюджет средства на проект. Путин наложил на документ резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Согласно данным источника "Коммерсанта", знакомого с ходом дела, правительству поручено внести предложение.

В проекте трассировки мостового перехода говорится о том, что он состоит из 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная стоимость всего этого составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. В Кремле одобрение инициативы Путиным не прокомментировали.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент уже обсуждал проект строительства Ленского моста с участниками Прямой линии. Он говорил о том, что эта идея дорогая и практически неокупаемая, однако необходимая для развития города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715747" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о перспективах строительства моста через Лену.."Это дорогой проект, но чтобы город развивался, этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше".

ИСТОЧНИК KP.RU