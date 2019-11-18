Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через Лену
Президент России Владимир Путин "фактически поддержал" строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
Глава Республики Саха Айсен Николаев написал в Кремль письмо, в котором просит заложить в бюджет средства на проект. Путин наложил на документ резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Согласно данным источника "Коммерсанта", знакомого с ходом дела, правительству поручено внести предложение.
В проекте трассировки мостового перехода говорится о том, что он состоит из 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная стоимость всего этого составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. В Кремле одобрение инициативы Путиным не прокомментировали.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент уже обсуждал проект строительства Ленского моста с участниками Прямой линии. Он говорил о том, что эта идея дорогая и практически неокупаемая, однако необходимая для развития города.
Владимир Путин - о перспективах строительства моста через Лену.."Это дорогой проект, но чтобы город развивался, этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше".
ИСТОЧНИК KP.RU