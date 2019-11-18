США раскрыли план нападения на российские системы ПВО

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-18T07:52:11+03:00

Прорыв обороны будет осуществляться в несколько этапов

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Вооруженные силы Соединенных Штатов разработали поэтапный план прорыва российской обороны, включая эшелонированные системы ПВО.

Обсуждение состоялось между военными различных подразделений, подотчетных созданной этой осенью Шестнадцатой воздушной армии. При этом задача ВВС "победить" российские оборонные комплексы была охарактеризована как "типичная".

Согласно данным портала C4ISRNET, план разделен на несколько этапов. Сначала разведка вместе с Кибернетическим командованием и Агентством национальной безопасности собирает информацию о местоположении и взаимодействии российских систем ПВО. Затем нужно узнать, как эксплуатировать эти комплексы, и какой вред они могут нанести дружественным силам.

Лишь потом разрабатывается план радиоэлектронной борьбы, а отделение, отвечающее за компьютерную систему Distributed Common Ground System, задействует отдельную команду специалистов, которые работают исключительно над вопросами ПВО.

Под конец составляется список способов некинетического подавления российских оборонных комплексов. Координаты их местоположения передаются ударной авиации.

"Мы готовы сражаться, если нас призовут, но мы предпочитаем не сражаться", - пояснил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн.

Сайт kp.ru писал, что ранее в США назвали Калининград основной целью войск НАТО в случае начала вооруженной конфронтации с Россией. Уже тогда сообщалось, в Пентагоне придумали, как обойти систему ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU