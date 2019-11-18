Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-18T07:42:55+03:00

Это связано с тем, что иномарки дорожают, а доходы постепенно падают

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Россияне все чаще приобретают не те машины, о которых мечтают. Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.

Связано это сразу с несколькими факторами:

42% влияет улучшение экономической ситуации потребителя,

16% - новая должность или прибавка в зарплате,

13% - ожидается пополнение в семье,

6% - переезд на новое место жительство,

3% - свадьба,

20% - иные факторы.

Среди самых популярных по поисковым запросам оказался бренд Hyundai. Вторую строчку удерживает Kia, разница почти минимальна. Далее в десятке популярных по убыванию идут Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и Lada.

Но статистика запросов и реальных покупок очень различается. Проанализировав рынок и оценив все виртуальные плюсы и минусы авто, покупатели чаще всего останавливаются на отечественном авто. У тех, кто активно интересуется французскими и немецкими бюджетниками, первое месте по продажам занимает Lada. Кia обгоняет по продажам Hyundai, хоть последний и лидирует в списке интересов.

В списке популярных отметились Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Toyota, Skoda, Ford. А вот китайские компании не вошли в число лучших в обоих рейтингах. Но статистика Google зафиксировал большой рост интереса в России к моделям из Поднебесной.

Львиная доля запросов пришлась на Haval — на 75%, Geely имеет интерес среди 22% пользователей.

Есть еще одна тенденция, которая указывает на экономическое состояние россиян. Если в прошлом году свою приверженность той или иной марке высказывали 35% покупателей авто, то в этом только 29%.

- Желания россиян не успели перестроиться вслед за кошельком. Всего 5-6 лет назад хозяином премиум-автомобиля BMW 1-series можно было стать за 600 тысяч рублей. Это мог позволить себе человек с зарплатой в 30–40 тыс. рублей. Сейчас ценник скакнул более чем в два раза, автомобиль снова перешел в категорию роскоши. Поэтому россияне сначала смотрят иномарки, а покупают отечественное авто, - комментирует «Известиям» автоэксперт Сергей Ифанов.

ИСТОЧНИК KP.RU