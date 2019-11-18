Встреча по Сирии в астанинском формате вновь перенесена

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-18T08:05:36+03:00

Переговоры могут состояться в начале декабря в Казахстане

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Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии в астанинской формате была вновь перенесена. Теперь она может пройти в Казахстане в начале декабря. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Изначально обсуждение должно было состояться в конце октября. Потом из-за созыва конституционного комитета его перенесли на ноябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU