2019-11-18T08:08:09+03:00
Экономика

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Список возглавила Тыва, а на последней строчке Санкт-Петербург
Елена АКИМОВА
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Больше всего зарплаты в 2019 году выросли в ТывеБольше всего зарплаты в 2019 году выросли в ТывеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстат проанализировал прирост зарплат в 2019 году и составил рейтинг регионов, где показатели растут быстрее всего. Лидером рейтинга стала Тыва, здесь увеличение с января–август 13%. В первую тройку вошли Севастополь и Костромская область.

Эксперты сходятся во мнении, что рост связан с увеличением промышленного и сельскохозяйственного производств, а еще успехом на поприще борьбы с зарплатами в конвертах.

Москва оказалась в середине рейтинга ближе к верхним позициям, темпы роста средних зарплат 8,5%. В целом же средний прирост зарплат по стране с августа 2018 года по август 2019-го составил 7,8 процентов.

Список лидеров рейтинга

Тыва -13%,

Севастополь - 11,6%,

Костромская область - 10,9%.

Антилидеры рейтинга:

Калининградская область – 4 %,

Северная Осетия - 3,7%,

Санкт-Петербург - 3,6%.

В правительстве Северной столицы объяснили последнюю строчку тем, что в 2018 году в городе были достаточно высокие зарплаты ( увеличение на 12,4%). В этом году другие регионы начинают догонять и выравнивать ситуацию.

В номинальном выражении трудовые доходы петербуржцев одни из самых высоких в стране и уступают лишь зарплатам в Москве и «сырьевых» регионах.

А вот в правительстве Северной Осетии и Калининградской области предпочли не комментировать данный рейтинг, пишет газета «Известия».

Ранее Росстат проанализировал состояние дорог в российских регионах и назвал самые благополучные из них. Традиционно, приятнее всего передвигаться автомобилистам из столицы. В Москве 97 процентов дорог соответствуют нормативным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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