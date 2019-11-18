2019-11-18T09:03:38+03:00
Авто

Недолив топлива на автозаправках превышает норму в 2-3 раза

Систематические нарушения наблюдаются на двух третях АЗС России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владельцев АЗС хотят штрафовать за недолив топливаВладельцев АЗС хотят штрафовать за недолив топливаФото: Иван МАКЕЕВ
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Фактический недолив топлива на российских автомобильных заправках превышает норму в два-три раза. Такие данные приводит пресс-служба Минпромторга со ссылкой на результаты проверок АЗС в Центральном федеральном округе в 2019 году.

Согласно подсчетам экспертов, при измерении налива 10 литров образцовым мерником недолив составлял 50-90 мл при норме не более 25 мл, а при наливе 50 л - от 200 до 300 мл (норма не более 125 мл).

"По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо", - цитирует ТАСС министерство. Такая проблема является систематической.

В связи с этим ведомство предлагает ввести оборотные штрафы за недолив на заправках. Это побудит организации следить за состоянием оборудования и исключит противоправные действия по их донастройке. Добросовестных компаний изменения не коснутся.

Сайт kp.ru писал, что минимальный размер штрафа составит 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - не менее двух миллионов рублей. Ожидается, что нормы начнут действовать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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