2019-11-18T09:15:20+03:00
В мире

Очевидцы сообщают о стрельбе в Калифорнии

По предварительным данным, не менее девяти человек обратились за помощью [ВИДЕО]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам очевидцев, пострадали не менее девяти человекПо словам очевидцев, пострадали не менее девяти человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, в штате Калифорния. Пока подробности происшествия не известны.

По предварительным данным, конфликт случился в ночь на понедельник в одном из домов. Несколько человек собрались для просмотра футбольного матча, площадка была организована во дворе. Здесь же потом раздались выстрелы.

Сейчас на месте работают экстренные службы

Сейчас на месте работают экстренные службы

Представители экстренных служб уже работают на месте, за помощью к медикам обратились девять человек. Сообщается о погибших, но их число не уточняется, сообщает Пятый канал.

Накануне городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, в одной из местных школ во время футбольного матча произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере пострадали два человека.

Очевидцы сообщали, что выстрелы доносились с трибун. По их словам, стрельба началась примерно за пять минут до конца третьей четверти матча. Стрелок, как уверяют очевидцы, произвел порядка шести выстрелов. После этого зрители поспешили найти укрытие, а игроки экстренно покинули поле.

Стрельба в Калифорнии..По предварительным данным, есть погибшие

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Евросоюз озадачился защитой гражданской авиации от российских средств РЭБ
Российский турист погиб в Индии
Футбольный фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за стихотворения о «Спартаке»
Новый премьер Молдавии свой первый визит совершит в Россию
Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Паразит отложил яйца в организме британца, который поплавал в африканском озере
Мария Захарова рассказала, как люди реагируют на нее в метро
Женщина притворилась беременной, чтобы провезти четыре килограмма наркотиков в животе
«Реал» и «Барселона» поборются за Милана Шкриньяера
В Госдуме объяснили популярность колледжей сложностью ЕГЭ
Генпрокурору Украины направлен проект о снятии неприкосновенности с Порошенко
МИД России: Британия может ужесточить санкции после Brexit