Очевидцы сообщают о стрельбе в Калифорнии

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-18T09:15:20+03:00

По словам очевидцев, пострадали не менее девяти человек Фото: REUTERS

По предварительным данным, не менее девяти человек обратились за помощью [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, в штате Калифорния. Пока подробности происшествия не известны.

По предварительным данным, конфликт случился в ночь на понедельник в одном из домов. Несколько человек собрались для просмотра футбольного матча, площадка была организована во дворе. Здесь же потом раздались выстрелы.

Сейчас на месте работают экстренные службы

Представители экстренных служб уже работают на месте, за помощью к медикам обратились девять человек. Сообщается о погибших, но их число не уточняется, сообщает Пятый канал.

Накануне городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, в одной из местных школ во время футбольного матча произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере пострадали два человека.

Очевидцы сообщали, что выстрелы доносились с трибун. По их словам, стрельба началась примерно за пять минут до конца третьей четверти матча. Стрелок, как уверяют очевидцы, произвел порядка шести выстрелов. После этого зрители поспешили найти укрытие, а игроки экстренно покинули поле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744381" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Калифорнии..По предварительным данным, есть погибшие

ИСТОЧНИК KP.RU