2019-11-18T08:56:15+03:00
Общество

Аномальные холода захватывают новые территории России

Морозы и снегопады надвигаются на Урал, Сибирь и север европейской части страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по стране ожидаются сильные снегопадыМестами по стране ожидаются сильные снегопадыФото: Евгения ГУСЕВА
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Пока в центре европейской части России установилась сухая и относительно теплая погода, на севере округа, на Урале и в Сибири постепенно становится холоднее. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно ее прогнозам, для Архангельской области и всего востока Северо-Западного округа новая неделя начнется со снегопадов, а температура по ночам будет минус 16-21 градус, что ниже нормы на семь пунктов.

Также обильные осадки и похолодание ожидаются на Урале, в Башкирии, в Свердловской и Амурской областях, Хабаровском, Пермском и Приморском краях. Атмосферные фронта будут проходить по югу Сибири.

А в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в начале недели ожидается кратковременное потепление - днем до минус 5-10 градусов. На юге Восточной Сибири почти без перемен - ночью до минус 30 градусов, днем до минус 20.

В дальневосточных регионах температура будет колебаться. В середине недели немного потеплеет, но ненадолго, передает "Российская газета".

Сайт kp.ru писал, что Москву похолодание также не обошло. Температура резко опустится в середине недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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