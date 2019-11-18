Василий Уткин ответил украинскому коллеге, поиздевавшемуся над проигрышем сборной России по футболу

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-18T09:49:26+03:00

Игра между сборными России и Бельгии закончилась со счетом 1:4 Фото: REUTERS

Виктор Вацко пошутил про футболистов, которые упустили сборной Бельгии со счетом 1:4

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Комментатор Василий Уткин ответил украинскому коллеге на едкий комментарий по итогам игры сборной России и сборной Бельгии. В этом домашнем матче российские футболисты проиграли со счетом 1:4. Украинский комментатор Виктор Вацко решил, что это хороший повод пошутить над проигрышем команды. Он вспомнил слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который говорил, что цель команды – победа на чемпионате.

- А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы? – написал он в твиттер.

Василий Уткин молчать не стал и написал в соцсетях, что ждет игру, где российские футболисты выйдут на поле с украинскими:

- Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом, - написал комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU