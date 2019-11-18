В Москве горит склад с газовым оборудованием: соседние здания эвакуируют
На западе Москвы произошел крупный пожар – огонь вспыхнул на складе с газовым оборудованием. Как сообщает телеканал 360, внутри помещения находятся автомобили, кислородные и пропаноые баллоны. Слышны взрывы. В экстренных службах сообщили изданию, что пожару присвоен второй ранг сложности.
К горящему складу на улице Маршала Прошлякова выдвинулись порядка 30 пожарных расчетов. Людей из соседних зданий эвакуируют из-за опасности дальнейших взрывов и распространения огня. Людей отвели на безопасное расстояние. Тем временем пожарные продолжают тушить здание.
Огонь уже охватил территорию порядка 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Работу сотрудникам МЧС усложняет то, что в помещении находятся газовое оборудование, а также автомобили, которые сейчас также объяты огнем.
Пожар площадью 600 квадратных метров потушили в Москве.На северо-западе столицы в понедельник загорелось складское помещение
ИСТОЧНИК KP.RU