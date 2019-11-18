2019-11-18T13:29:33+03:00
Происшествия

В Москве горит склад с газовым оборудованием: соседние здания эвакуируют

Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Огнем охватило около 400 квадратных метровОгнем охватило около 400 квадратных метровФото: Кадр видео
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На западе Москвы произошел крупный пожар – огонь вспыхнул на складе с газовым оборудованием. Как сообщает телеканал 360, внутри помещения находятся автомобили, кислородные и пропаноые баллоны. Слышны взрывы. В экстренных службах сообщили изданию, что пожару присвоен второй ранг сложности.

К горящему складу на улице Маршала Прошлякова выдвинулись порядка 30 пожарных расчетов. Людей из соседних зданий эвакуируют из-за опасности дальнейших взрывов и распространения огня. Людей отвели на безопасное расстояние. Тем временем пожарные продолжают тушить здание.

Огонь уже охватил территорию порядка 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Работу сотрудникам МЧС усложняет то, что в помещении находятся газовое оборудование, а также автомобили, которые сейчас также объяты огнем.

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Сильный пожар на складах в Москве
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Пожар площадью 600 квадратных метров потушили в Москве.На северо-западе столицы в понедельник загорелось складское помещение

ИСТОЧНИК KP.RU

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