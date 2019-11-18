В компании «Яндекс» изменили структуру управления
Совет директоров компании «Яндекс» создает новую структуру Фонд общественных интересов. Это будет некоммерческая организация внутри компании. Представителями Фонда станут педагоги российских вузов, менеджеры компании, Фонд поддержки 57-й школы - партнер «Яндекс» по проектам в области школьного образования.
Основная задача Фонда - согласовывать сделки по продаже акций, то есть не допустить того, чтобы в одних руках было больше 10 процентов акций компании. Представители Фонда смогут выдвигать двух из двенадцати директоров в Совет директоров компании.
- Фонд получит право вето на решения компании по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности, - сообщили представители компании.
Ранее за ряд этих направлений отвечала «Золотая акция» от Сбербанка. Но с ростом новых возможностей и с появлением новых услуг «потребовалась новая версия «Золотой акции». Этой версией и стал Фонд.
- Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса Яндекса и защитит интересы страны, - объяснили в Компании.
Вопрос о создании новой структуры решат на голосовании акционеров 20 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU