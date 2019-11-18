2019-11-18T10:51:48+03:00
Общество

В компании «Яндекс» изменили структуру управления

В организации создадут некоммерческую структуру – Фонд общественных интересов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вопрос о создании новой структуры решат на голосовании 20 декабряВопрос о создании новой структуры решат на голосовании 20 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет директоров компании «Яндекс» создает новую структуру Фонд общественных интересов. Это будет некоммерческая организация внутри компании. Представителями Фонда станут педагоги российских вузов, менеджеры компании, Фонд поддержки 57-й школы - партнер «Яндекс» по проектам в области школьного образования.

Основная задача Фонда - согласовывать сделки по продаже акций, то есть не допустить того, чтобы в одних руках было больше 10 процентов акций компании. Представители Фонда смогут выдвигать двух из двенадцати директоров в Совет директоров компании.

- Фонд получит право вето на решения компании по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности, - сообщили представители компании.

Ранее за ряд этих направлений отвечала «Золотая акция» от Сбербанка. Но с ростом новых возможностей и с появлением новых услуг «потребовалась новая версия «Золотой акции». Этой версией и стал Фонд.

- Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса Яндекса и защитит интересы страны, - объяснили в Компании.

Вопрос о создании новой структуры решат на голосовании акционеров 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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