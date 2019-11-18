2019-11-18T11:02:21+03:00
Политика

Эксперт заявила о долговом истощении Украины

С начала 2019 года объем государственных займов только увеличился
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Долговую зависимость Украины усилил двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долгаДолговую зависимость Украины усилил двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долгаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С начала 2019 года в бюджетной политике Украине наблюдаются тревожные тенденции. Страна продолжает переживать "долговое истощение". К такому выводу пришла заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Государственные займы и суммы погашения долга за первые полгода выросли вдвое, что привело к повышению фискальных рисков и усилению зависимости госфинансов. Также из-за увеличения присутствия иностранных инвесторов на украинском рынке облигаций внутреннего займа риски ликвидности для правительства поползли вверх. Это, в свою очередь, делает платежный баланс неустойчивым.

Также негативно сказывается привлечение внутренних и внешних госзаймов по аномально высоким ставкам. Такие шаги увеличивают доли долговых выплат в затратах бюджета.

"Больной организм украинской экономики крайне нуждается в масштабных государственных инвестициях в создание современной производственной инфраструктуры, в возрождение и модернизацию сфер развития человеческого капитала", - говорится в статье эксперта на портале zn.ua.

Сайт kp.ru писал, что в Международном валютном фонде главными проблемами Украины считают коррупцию и олигархию. Также в стране доминируют неэффективные государственные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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