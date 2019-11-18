2019-11-18T10:59:46+03:00
Политика

Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году

Производство техники уже началось
Юлия ЩЕРБАКОВА
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РФ поставит Индии системы С-400 к 2025 годуРФ поставит Индии системы С-400 к 2025 годуФото: Министерство обороны РФ
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Россия выполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию уже в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае. Он добавил, что аванс по проекту уже был получен и производство техники началось.

«К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком», - цитирует Чемезова ФАН.

Напомним, что контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 на общую сумму более пяти миллиардов долларов Москва заключила с Нью-Дели в прошлом году.

Кроме того в начале 2020 года ожидается заключение еще одного договора о производстве вертолетов Ка-226 в Индии. Эту информацию озвучил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, пишет сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время информация по внешнему виду уточняется в связи с требованиями министерства обороны Индии. Работы по вертолету уже начались, а согласование всех договорных моментов с Нью-Дели планируется завершить в ближайшие полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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