2019-11-18T11:07:59+03:00
Общество

В Москве квартиры перестали дорожать из-за новых станций метро

Если раньше с открытием станции цены на квадратные метры повышались на 15 процентов, то теперь увеличиваются всего на 3-5 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В стоимость квартир уже закладывают "доплату за метро"В стоимость квартир уже закладывают "доплату за метро"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Стоимость квартир в Москве не зависит, как прежде, от строительства новых станций метро. Об этом сообщили аналитики агентства «МИЭЛЬ», данные исследования приводит «Лента.ру». Сравнивали цены на жилье в столице и то, насколько этот показатель меняется в связи со строительством новых линий подземного транспорта. Десять лет назад действительно открытие новых станций способствовало увеличению стоимости жилья, причем квартиры дорожали на 10-15 процентов.

В 2019 года тот же самый процесс уже не существенно влияет на окончательную стоимость квартиры. Квадратные метры от строительства станций метро дорожают всего на 3-5 процентов. Хотя аналитики признают, ликвидность такого жилья увеличивается, то есть шансов продать квартиру с расположенным поблизости метро, выше.

- Многие станции в настоящее время открываются в районах с неплохой транспортной доступностью, местами дублируя имеющиеся пути, - сообщают исследователи.

Есть и еще одна причина, почему жилье перестало дорожать - еще когда власти города анонсируют строительство станций, владельцы жилья уже закладывают в стоимость квартиры «доплату за метро».

Только за 2019 год в Москве построили 14 новых станций метро. Сайт kp.ru писал, как будет выглядеть карта подземного транспорта столицы через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Евросоюз озадачился защитой гражданской авиации от российских средств РЭБ
Российский турист погиб в Индии
Футбольный фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за стихотворения о «Спартаке»
Новый премьер Молдавии свой первый визит совершит в Россию
Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Паразит отложил яйца в организме британца, который поплавал в африканском озере
Мария Захарова рассказала, как люди реагируют на нее в метро
Женщина притворилась беременной, чтобы провезти четыре килограмма наркотиков в животе
«Реал» и «Барселона» поборются за Милана Шкриньяера
В Госдуме объяснили популярность колледжей сложностью ЕГЭ
Генпрокурору Украины направлен проект о снятии неприкосновенности с Порошенко
МИД России: Британия может ужесточить санкции после Brexit