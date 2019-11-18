В Москве квартиры перестали дорожать из-за новых станций метро

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-18T11:07:59+03:00

Если раньше с открытием станции цены на квадратные метры повышались на 15 процентов, то теперь увеличиваются всего на 3-5 процентов

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Стоимость квартир в Москве не зависит, как прежде, от строительства новых станций метро. Об этом сообщили аналитики агентства «МИЭЛЬ», данные исследования приводит «Лента.ру». Сравнивали цены на жилье в столице и то, насколько этот показатель меняется в связи со строительством новых линий подземного транспорта. Десять лет назад действительно открытие новых станций способствовало увеличению стоимости жилья, причем квартиры дорожали на 10-15 процентов.

В 2019 года тот же самый процесс уже не существенно влияет на окончательную стоимость квартиры. Квадратные метры от строительства станций метро дорожают всего на 3-5 процентов. Хотя аналитики признают, ликвидность такого жилья увеличивается, то есть шансов продать квартиру с расположенным поблизости метро, выше.

- Многие станции в настоящее время открываются в районах с неплохой транспортной доступностью, местами дублируя имеющиеся пути, - сообщают исследователи.

Есть и еще одна причина, почему жилье перестало дорожать - еще когда власти города анонсируют строительство станций, владельцы жилья уже закладывают в стоимость квартиры «доплату за метро».

Только за 2019 год в Москве построили 14 новых станций метро. Сайт kp.ru писал, как будет выглядеть карта подземного транспорта столицы через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU