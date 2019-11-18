2019-11-18T11:32:41+03:00
Происшествия

Полицейский задержан в Москве за взятку в полмиллиона рублей

Майор попытался сбежать из отдела после того, как его взяли с поличным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Операция по задержания проводилась при поддержке силовиковОперация по задержания проводилась при поддержке силовиковФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве при получении взятки задержали сотрудника городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-западному округу ГУ МВД России. Операция состоялась днем 4 ноября при силовой поддержке спецподразделения "Рысь".

Майора полиции взяли с поличным при получении 200 тысяч рублей. Общая сумма взятки должна была составить полмиллиона рублей.

Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, вскоре после задержания майор попытался сбежать. Все произошло в одном из помещений следственного отдела по Тверскому району. Попытка мужчины к бегству была пресечена.

Проводится проверка с целью выявления признаков преступления. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее за взяточничество были задержаны подполковники из ОВД "Дорогомилово". Адвокат обратился к ним за помощью, но вскоре понял, что связался с вымогателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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