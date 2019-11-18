2019-11-18T11:33:42+03:00
Общество

Американцы присвоили себе гимн Подмосковья

Правообладатели песни «Подмосковный наш край» теперь хотят через суд доказать, что это их произведение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Максим ДунаевскийМаксим ДунаевскийФото: Александр КАТЕРУША
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Американский сервис iTunes, принадлежащий компании Apple, заменил авторство песен российских музыкантов. Исполнителей заменили в песнях группы «Лесоповал», «Ласковый май», а также гимна Подмосковья. Песню «Подмосковный наш край» на стихи Петра Синявского и музыку Максима Дунаевского в разные годы исполняли Лев Лещенко, сам Дунаевский, но ни один на популярном сервисе не значится, как исполнитель гимна. Американская компания поставила в авторы никому не известных исполнителей, журналисты из издания «Подмосковье сегодня», провели расследование и вообще не уверены, что такие исполнители существуют.

Тем временем, за каждое скачивание песни на iTunes, правообладатель должен получать оплату в размере 20 рублей. Чем больше скачиваний, тем выше сумма авторских отчислений. Куда уходят эти отчисления за песню «Подмосковный наш край», не известно.

- Если человек выдает чужую фонограмму за свою, то это является противоправным действием, квалифицируемым по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), - уточнили в пресс-службе Российского авторского общества (РАО).

Композитор Максим Дунаевский сообщил, что все его произведения автоматически регистрируются в РАО.

- И эта песня тоже. Я скажу своему представителю в РАО, чтобы они направили письмо в WMA с указанием, что автор в действительности другой, - сообщил композитор.

Ранее сайт kp.ru писал о песнях, которые вошли в список самых неудачных композиций десятилетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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