Эксперты назвали опасность дешевых смартфонов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-18T11:47:38+03:00

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Масштабная проверка бюджетных моделей смартфонов разных производителей выявила основную опасность таких гаджетов. Эксперты компании Kryptowire проверили телефоны 29 фирм и обнаружили в них 146 уязвимых мест.

Как отмечают специалисты, все уязвимости были выявлены в предустановленных приложениях. По мнению экспертов, этими недостатками могут воспользоваться хакеры, чтобы похитить персональные данные пользователей. В частности, через установленные приложения злоумышленники могут получить доступ к телефонной книжке и внедрятся в систему смартфона, а также подключиться к микрофону и прослушивать разговоры, пишет сайт телеканала «Звезда».

Генеральный директор Kryptowire Ангелос Ставру отметил, что программный код предустановленных приложений скрыт в системе, из-за чего пользователи не могут удалить опасные программы. Такая ситуация сложилась из-за желания производителя сэкономить, что привело к снижению качества программного обеспечения, пишет сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU