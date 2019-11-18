2019-11-18T12:10:14+03:00
Общество

Большинство россиян по-прежнему негативно оценивают отношения РФ и США

При этом американский президент Дональд Трамп нашим гражданам, в основном, безразличен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне заинтересованы в укреплении культурных, политических и экономических связей с СШАРоссияне заинтересованы в укреплении культурных, политических и экономических связей с СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская оценка состояния отношений между РФ и США не меняет уже несколько лет. Большинство опрошенных (85%) высказываются о них в негативном ключе, а более половины респондентов (52%) называют ситуацию напряженной.

Также многие характеризуют двусторонние отношения стран как "прохладные" (20%) и "враждебные" (13%)". Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Почти каждый второй россиянин считает, что ситуация не изменится. Число позитивно и негативно настроенных разделилось поровну. При этом 52% опрошенных заявили, что Москве стоит активизировать сотрудничество с Вашингтоном, включая культурные и политические связи. 17% респондентов считают, что взаимодействие, наоборот, надо сократить.

Что касается отношения граждан РФ к американскому президенту Дональду Трампу, то он большинству (53%) оказался безразличен. Особенно равнодушна к республиканцу российская молодежь (71%), а вот среди старшего поколения преобладают негативные оценки.

Сайт kp.ru писал, что ранее США возглавили список стран, которые, по мнению респондентов ВЦИОМ, враждебно настроены по отношению к нашей стране. В тройку лидеров вошли также Украина и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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