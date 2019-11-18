2019-11-18T11:58:02+03:00
Общество

«Это бизнес»: Врач рассказала об опасности курения электронных сигарет

Устройства для нагревания табака доставляют никотин в организм посредством ингаляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи говорят, что электронные сигареты ничуть не безопаснее обычныхВрачи говорят, что электронные сигареты ничуть не безопаснее обычныхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Врач рассказала, что электронные сигареты могут быть также опасны, как и обычные сигареты, а также вейпы. Производитель рекламирует такие изделия, как бездымные, но никотин все-таки попадает при их курении в организм, только уже посредством ингаляции. Электронные сигареты нагревают табак, но при этом не образуются привычные продукты горения.

- Они содержат никотин и не решают проблему формирования никотиновой зависимости и токсического действия самого никотина, то есть не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, - рассказала «Российской газете» врач-пульмонолог Мария Вершинина.

Она сообщила, что к пульмонологам уже сейчас обращаются люди, которые курят различные устройства для доставления никотина. В основном у них выявляют гиперчувствительный пневмонит. Врач напомнила, что влияние этих устройств на организм не изучено и никто не может сказать, что будет с легкими через 5 или 10 лет курения.

- Во всем мире идет серьезная борьба с табакокурением. Производители ищут альтернативные варианты зарабатывания денег. Это бизнес, -говорит доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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