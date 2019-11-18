«Реал» и «Барселона» поборются за Милана Шкриньяера

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-18T12:37:59+03:00

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Выступающий за миланский «Интер» готов перейти в испанскую Ла Лигу. В услугах итальянского защитника одинаковы заинтересованы принципиальные соперники – «Реал Мадрид» и «Барселона». Transfermarkt оценивает Шкриньяера в 80 миллионов, а вот о том, сколько готовы заплатить за него испанские клубы не сообщается.

У "Реала" и без Шкриньяера есть приоритетные цели на зимнее трансферное окно. Например, нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе, стоимость которого поднялась до рекордных 300 миллионов.

По сообщениям Corriere dello sport, "Барселона" же ищет замену возрастному Жерару Пике. Центральный защитник пока ничего не говорил о завершении карьеры, но часто травмируется.

Однако, не исключается, и то, что Шкриньяера купит уже интересовавшийся им летом "Манчестер Юнайтед". За «Интер» в нынешнем сезоне защитник сыграл 12 матчей, а действующее соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU