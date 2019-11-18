Паразит отложил яйца в организме британца, который поплавал в африканском озере

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-18T13:14:07+03:00

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Турист из Великобритании едва не лишился жизни, подцепив паразитов во время купания в одном из африканских озер. 32-летний Джеймс Майкл вместе с друзьями отправился в путешествие по странам жаркого континента в августе 2017 года, и перед тем, как вернуться в Лондон, они решили искупаться в озере Ньяса в Малавии.

Компания вдоволь наплавалась и накаталась на каноэ, а по возвращению на родину мужчина стал терять чувствительность ног. Сначала он списал это на усталость от езды на велосипеде, но, когда стало тяжело подниматься по лестнице, решил обратиться к врачам. Ему выписали антибиотики и отпустили, но через неделю все стало только хуже. У Майкла проявилась крупная сыпь на спине и руках.

Повторный осмотр и анализы показали, что британец заразился тропической инфекцией - шистосомозом. Обитающие в африканском озере черви-паразиты попали в организм мужчины через половой орган и отложили в организме яйца. Мозг стал бороться с ними, атакуя позвоночник.

В ходе лечения Джеймс три месяца провел в инвалидной коляске, а затем еще четыре на костылях. Возбудитель инфекции уничтожили, но организм пациента остался ослабленным. По прогнозам врачей, вероятность полного восстановления составляет всего 30%, и оно наступит не раньше, чем через десять лет. Но все могло закончиться еще печальнее, если бы Джеймс вовремя не обратился в больницу.

"Я никому желаю ощутить то, через что я прошел", - цитирует Sun британца.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году едва не умер гуру выживания в экстремальных условиях Беар Гриллз. У ведущего случилась сильнейшая аллергическая реакция на отдаленном острове в Тихом океане. К счастью, в команде были медики.

ИСТОЧНИК KP.RU