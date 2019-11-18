2019-11-18T14:01:09+03:00
Общество

Футбольный фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за стихотворения о «Спартаке»

Мужчина являлся администратором паблика в соцсетях о футболе
Юлия САЛЬНИКОВА
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На стихи болельщика вдохновил проигрыш любимой командыНа стихи болельщика вдохновил проигрыш любимой командыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянин обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за штрафа, который его обязал выплатить Новочебоксарский городской суд. Как сообщает ТАСС, 28-летний мужчина, будучи болельщиком команды ЦСКА, придумал стихотворение о проигрыше любимой команды спортсменам из «Спартака». Суд усмотрел между рифм экстремистские призывы, стихи по версии стороны обвинения призывали к ненависти не только к футболистам "Спартака", но и к их болельщикам. Стихотворение администратор группы о футболе в соцсетях выпустил даже сборник стихов "Голос трибун". В числе прочих было и это стихотворение.

Мужчину признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

С таким решением суда «поэт» был не согласен. Он нанял адвоката и решил обратиться в ЕСПЧ.

- Нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь он использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати, -сообщил юрист Дамир Гайнутдинов в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Болельщики нередко посвящают стихи любимым командам. В Туле поэт, например, прославился, написав стихотворение сборной России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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