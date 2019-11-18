Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-18T14:08:41+03:00

Уникальное сочетание природных целебных свойств, удивительный вкус и привлекательный дизайн - все это соединила в себе питьевая и минеральная вода торговой марки «Славяночка», которую «Объединенная Водная Компания» представляет в совершенно новом стиле

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Облик Славяночки издревле символизирует собирательный образ наших красавиц - молодость, красоту, крепкое здоровье, острый ум, силу и бодрость духа, доброту и заботу.

Изящная бутылка, гамма в холодных, но спокойных цветах минеральной воды «Славяночка» отражают спокойствие и духовную гармонию. Минеральная лечебно-столовая вода оказывает положительное воздействие на организм человека, начиная с дизайна самой упаковки.

Питьевая вода «Славяночка» заряжает энергией и дарит отличное настроение на протяжении всего дня, прекрасно утоляет жажду, идеально подходит для приготовления пищи.

«Славяночка» - вода надежды, чтобы пить, любить и исцелять!

ООО «Объединенная Водная Компания» - крупнейший производитель питьевой и минеральной воды, а также безалкогольных напитков в России. Адрес: Россия, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, 2-й км. Подробная информация о продукции представлена на официальном сайте: http://ovkwaters.ru и на странице в Instagram: @ovkwaters

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