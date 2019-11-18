Порноактрисы тайком сняли фильм в британском музее авиации

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-18T14:16:00+03:00

Студия заплатила за аренду старинного самолета, но соврала о целях его использования

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Шокирующий инцидент произошел в английском музее авиации Мидленда. Порностудия Banged Babes тайком сняла один из своих откровенных фильмов в турбовинтовом авиалайнере Vickers Viscount 1950-х годов.

Самолет был арендован на пару часов всего за 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей). Съемочная группа прибыла на место в костюмах пилотов и стюардесс, а потому руководство музея решило, что речь пойдет о реконструкции.

banged.babes Актрисы были одеты в униформу членов экипажа лайнера

Когда же один из сотрудников учреждения заглянут внутрь и спросил, чем гости занимают, ему сказали, что проходит съемка купальников. Такой вариант руководство тоже устроил. Правда вскрылась лишь после публикации откровенных фотографий из самолета в аккаунте студии в Instagram.

В съемках приняли участие два “пилота” и три “стюардессы” — Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс, и занимались они на борту явно не реконструкцией.

banged.babes В съемках участвовали три "стюардессы" и два "пилота"

"Если бы мы знали, чем они там делают, мы бы немедленно это остановили. Они нас подставили", - цитирует Sun управляющую музея Дайан Джеймс.

В самой порностудии решили воспользоваться привлеченным вниманием и теперь активно продвигают отснятый материал в интернете вместе со скандальными вырезками из газет.

banged.babes Руководство музея не знало, что творится на борту

К слову, в России в прошлом месяце также произошел сексуальный скандал, связанный с самолетом. Сайт kp.ru писал, что двое незнакомцев устроили бурную и откровенную сцену прямо в эконом-классе лайнера на глазах у других пассажиров. Их остановила бортпроводница.

ИСТОЧНИК KP.RU