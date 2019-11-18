Ученые выяснили причину внезапных смертей здоровых людей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-18T14:23:08+03:00

От внезапной остановки сердца ежегодно умирают около 220 тысяч человек

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Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета приблизились к разгадке тайны внезапных смертей здоровых людей. В исследовании, опубликованном MedicalXpress, сказано, что ежегодно около 220 тысяч человек в мире умирают от остановки сердца, при этом у этих людей при жизни не было никаких заболеваний сердечно-сосудистой системы. Разгадка, по мнению ученых, кроется в ДНК.

Проанализировали 600 случаев внезапной смерти. Клинический генетик рассмотрел все идентифицированные варианты ДНК, классифицируя 15 как клинически важные патогенные варианты.

Затем ученые проверили 4525 людей среднего возраста на наличие риска внезапной смерти – у 41, это около 0,9 процентов, обнаружили тот самый патогенный вариант.

- Это открытие указывает на то, что генетическое тестирование может обеспечить способ идентификации лиц с высоким риском внезапной смерти, - сказал ведущий автор Амит В. Хера, доктор медицинских наук, кардиолог.

Чтобы выяснить, как генетические факторы влияют на риск возникновения заболевания, к программе исследователей подключились некоторые американские больницы. Ученые проведут исследование пациентов, а после планируют разработать для пациентов «в зоне риска» индивидуальные профилактические программы.

ИСТОЧНИК KP.RU