2019-11-18T14:23:08+03:00
Общество

Ученые выяснили причину внезапных смертей здоровых людей

От внезапной остановки сердца ежегодно умирают около 220 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ученые вычислят людей в группе рискаУченые вычислят людей в группе рискаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета приблизились к разгадке тайны внезапных смертей здоровых людей. В исследовании, опубликованном MedicalXpress, сказано, что ежегодно около 220 тысяч человек в мире умирают от остановки сердца, при этом у этих людей при жизни не было никаких заболеваний сердечно-сосудистой системы. Разгадка, по мнению ученых, кроется в ДНК.

Проанализировали 600 случаев внезапной смерти. Клинический генетик рассмотрел все идентифицированные варианты ДНК, классифицируя 15 как клинически важные патогенные варианты.

Затем ученые проверили 4525 людей среднего возраста на наличие риска внезапной смерти – у 41, это около 0,9 процентов, обнаружили тот самый патогенный вариант.

- Это открытие указывает на то, что генетическое тестирование может обеспечить способ идентификации лиц с высоким риском внезапной смерти, - сказал ведущий автор Амит В. Хера, доктор медицинских наук, кардиолог.

Чтобы выяснить, как генетические факторы влияют на риск возникновения заболевания, к программе исследователей подключились некоторые американские больницы. Ученые проведут исследование пациентов, а после планируют разработать для пациентов «в зоне риска» индивидуальные профилактические программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро
В МВД Грузии заявили о незаконности проводимого в Тбилиси митинга
Солиста Black Eyed Peas задержала полиция после жалобы стюардессы
Заблокированный оппозицией парламент Грузии не смог начать работу
Представитель Бузовой объяснил будет ли певица заниматься алкогольным бизнесом
Порноактрисы тайком сняли фильм в британском музее авиации
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Евросоюз озадачился защитой гражданской авиации от российских средств РЭБ
Российский турист погиб в Индии
Футбольный фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за стихотворения о «Спартаке»
Новый премьер Молдавии свой первый визит совершит в Россию
Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Паразит отложил яйца в организме британца, который поплавал в африканском озере
Мария Захарова рассказала, как люди реагируют на нее в метро
Женщина притворилась беременной, чтобы провезти четыре килограмма наркотиков в животе
«Реал» и «Барселона» поборются за Милана Шкриньяера
В Госдуме объяснили популярность колледжей сложностью ЕГЭ
Генпрокурору Украины направлен проект о снятии неприкосновенности с Порошенко
МИД России: Британия может ужесточить санкции после Brexit