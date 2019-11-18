Представитель Бузовой объяснил будет ли певица заниматься алкогольным бизнесом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-18T15:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Новости из мира шоу-бизнеса снова связаны с Ольгой Бузовой. Не успела поющая ведущая закрыть свой ресторан и приобрести квартиру за 120 миллионов рублей, как новые идеи, на этот раз связанные с алкоголем.

Представитель PR-службы Бузовой пытается разобраться откуда берутся подобные сообщения. Антон Богословский в курсе старта алкобизнеса, который приписывают артистке и уверяет, что это неправда.

- Нет. Это неправда, — ответил «Ридусу» Антон Богословский.

Он отметил, что Ольга не планирует заниматься данным бизнесом, так что на прилавках не появятся BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC.

Якобы именно с такими названиями уже зарегистрированы алкогольные напитки, которые будет выпускать артистка.

buzova86 Ольга Бузова давно стала не только самой узнаваемой звездой, но и завидной невестой

Кстати, подписчики певицы в соцсети восприняли новость о продаже алкоголя негативно. Те кто постарше отмечают, что львиная доля подписчиков Ольги – это подростки и молодежь и многие с удовольствием будут пробовать спиртное от кумира. Так что Ольге лучше не спаивать новое поколение и заняться каким-то другим бизнесом.

16 миллионов подписчиков в Инстаграме Бузовой заменяют сегодня и резюме, и образование, и другие профессиональные навыки. Фамилия Оли давно стала товарным знаком, поэтому рекламодатели сами клюют на эту приманку.

Каждый новый бизнес девушки стартует с помпой. Она пробовала себя в дизайне одежды, это была коллаборация с итальянской маркой C&C Milano - результат этого творческого союза продавался в магазинах в 40 городах России. Но кампания захлебнулась, в итоге контракт с C&C был расторгнут, виноватыми выставили магазины (платившие, кстати, от 1,5 миллиона рублей за франшизу) - мол, брянские бутики неправильно продавали люксовую одежду Бузовой.

Позже девушка представила миру свою марку Olga Buzova Design, но и здесь провал. Миллионы фанатов почему-то не стали сметать платья и толстовки от кумира. Итог: два миллиона убытков по результатам 2017 года. Ббыли в послужном списке Бузовой книги, лимитированная серия духов, блокчейн-платформа Buzar и, конечно же, ресторан BUZfood. Итог всех этим проектов был аналогичным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743921" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова дала аншлаговый концерт в "Известия Hall".Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU