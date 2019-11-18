Солиста Black Eyed Peas задержала полиция после жалобы стюардессы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-18T14:51:42+03:00

Will.I.AM обвинил ее в расизме, а она – в том, что тот из-за наушников не слушал инструктаж

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Скандал в самолете австралийской компании Qantas устроил солист группы «Black Eyed Peas». О произошедшем Will.I.AM сам сообщил в твиттер. По его версии стюардесса на рейсе из Брисбена в Сидней вела себя грубо, причем не только к нему, но и ко всем темнокожим пассажирам самолета.

- Я не хочу верить, что она расистка. Но она явно была настроена против темнокожих людей, - написал музыкант в твиттер, назвав бортпроводницу агрессивной.

Поклонники Will.I.AM бросились на защиту певца и вычислили ту самую стюардессу, после чего ей посыпались оскорбительные сообщения.

В авиакомпании встали на сторону сотрудницы и рассказали свою версию произошедшего. Оказалось, музыкант сидел в наушникам в самолете и пропустил инструктаж. Когда стюардесса сделал ему замечание, он вступил с ней в перепалку и отказался убирать ноутбук. В итоге девушка вызвала полицию, чтобы те разобрались со звездой. После ЧП в компании провели внутреннее расследование и не нашли вины стюардессы.

- Если не последует опровержения обвинений, и наш сотрудник выразит намерение продолжить, мы готовы предоставить юридическую поддержку, - сообщили в пресс-службе авиакомпании, заявление приводит издание The Sydney Morning Herald.

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ИСТОЧНИК KP.RU