Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-18T15:21:52+03:00

Джулиан Ассанж провёл в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В суде Лондона прошли слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks в США

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Суд в Лондоне оставил под стражей журналиста Джулиана Ассанжа. Основатель Wikileaks участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы, где находится из-за обвинений в нарушении условий освобождения под залог. Следующие слушания пройдут 13 и 19 декабря.

Министерство юстиции США направило Лондону запрос об экстрадиции Ассанжа в июне, сообщает The Washington Post. Причины для депортации должны быть предоставлены до 14 декабря, а возражения на них -- до 22 января будущего года.

Гарет Пирс, адвокат Ассанжа, просит смягчить условия содержания, отметив плохое самочувствие и отсутствие доступа к компьютеру. Судья отклонила просьбу, поскольку такие решения не входят в её юрисдикцию. Слушание длилось 4 минуты.

"Господин Ассанж, вы предстали сегодня перед судом в рамках обязательной процедуры. Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику. Следующие технические слушания назначены на 19 декабря, слушания-консультации по процедуре рассмотрения дела пройдут 13 декабря", - сказала судья.

Джулиан Ассанж провёл в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. 11 апреля его выдали британским властям и арестовали за нарушение условий освобождения под залог. По заявлению министерства юстиции США, журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы. Вашингтон обвинил Ассанжа по 18 пунктам, включая шпионаж и сговор с целью взлома правительственного компьютера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739213" frameborder="0"></iframe> Ассанж в полицейском грузовике.

ИСТОЧНИК KP.RU