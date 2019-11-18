Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-18T16:10:49+03:00

Игорь Сахновский умер в возрасте 61 года

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В понедельник, 18 ноября, умер российский писатель и поэт Игорь Сахновский. Член Союза писателей России Евгений Касимов рассказал, что у 61-летнего автора произошел разрыв аорты.

- Прощай, старый товарищ. Про Флоренцию теперь поговорить будет не с кем, - написал в своем Facebook друг Сахновского, Федор Еремеев.

Первый роман Сахновского «Насущные нужды умерших» вышел в 1999 году. Произведение было удостоено международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.

Игорь Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других. Мужчина являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре в Москве скончался известный писатель, переживший блокаду Ленинграда. В возрасте 90-лет ушел из жизни Миндлин Александр Борисович.

ИСТОЧНИК KP.RU