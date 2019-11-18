СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-18T15:51:56+03:00

"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына Фото: Архив "КП"

Малыш очень испугал маму: то, что она увидела на экране, напоминало скорее кадр из фильма ужасов

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Казалось бы, что может быть страшного в обычной видеоняне? Ведь это очень удобное и безобидное приспособление, позволяющее родителям следить ночью за своим чадом из соседней комнаты.

Также считала и пользовательница Twitter под ником PassionPopSoc, пока не проснулась ночью, чтобы взглянуть на то, как ее малыш спит, и увидела на экране видеоняни нечто, что повергло ее в шок!

- У нас теперь новая видеоняня, и, кажется, это было ошибкой, - с ужасом отметила женщина.

Малыш Финн серьезно испугал свою маму, ведь то, что она увидела на экране, напоминало скорее кадр из фильма ужасов. Пользовательница Twitter рассказала, что в ее сына вселились потусторонние силы из-за странной видеоняни. Ребенок лежал в своей кроватке на спине в довольно странной позе и смотрел прямо в камеру светящимися глазами.

Пользователи после просмотра фото предложили родителям крестить ребенкаФото: Twitter.com

Испуганная мамочка опубликовала фото, на котором было запечатлено то, что именно она увидела в ту ночь. Спустя сутки ее твит тут же стал вирусным. За несколько дней он набрал больше 400 тысяч лайков и порядка 80 тысяч репостов, пишет Unilad.

Пользователи после просмотра фото предложили родителям крестить ребенка. Ответ был дан соответствующий.

- Мы пытались, но в течение процессии вода превратилась в кровь, а священник начал ползать по стенам. Мы решили, что это знак, - написала испуганная мать.

После этого от пользователей посыпалось множество ироничных комментариев.

- Может, вам стоит оформить возврат? Ребенка, конечно же, ребенка, - написал пользователь.

- Алиса, напомни мне вызвать экзорциста, - с иронией отметила другая пользовательница Twitter.

Другие пользователи сравнили малыша с подрастающим супергероем и посоветовали готовиться маме к воспитанию особенного ребенка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Колумбии кошка спасла годовалого ребенка. Гатубела буквально вытолкала малыша от дверного проема, ведущего к лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU