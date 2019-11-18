2019-11-18T16:25:30+03:00
Общество

Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области

В этом регионе начали передавать школы с муниципального на региональный уровень без имущества
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После реформы Самарская область вошла в список лидеров по результатам ЕГЭ.После реформы Самарская область вошла в список лидеров по результатам ЕГЭ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Реорганизовывать систему образования в России будут, основываясь на опыте Самарской области. Там школы передают с муниципального на региональный уровень без имущества. Это значит, что за содержание зданий, а также за их ремонт отвечают местные власти, но учебные заведения находятся в ведомстве региона. Помимо этого, 73 муниципалитетов Самарской области разделили на 13 территориальных округов, что помогло лучше взаимодействовать городам и районам друг с другом в том, что касается организации образовательного процесса. После реформы Самарский регион попал в лидеры по результатам ЕГЭ, сообщает правительство Самарской области.

- Когда в России заговорили о регионализации образовательной системы, в Самарской области этот процесс уже был запущен, и одна из предложенных моделей плавно легла на практику, которая складывалась в этом пилотном регионе. Опыт этого региона имеет очень большое значение. Мы видим финансово-экономическую выгоду при применении такой модели, видим, как повышается качество образования, формируется единое образовательное пространство, - отметила федеральный преподаватель – куратор стажировочной площадки от Министерствап РФ Ирина Сахнова.

Сейчас опыт Самарской области перенимают восемь регионов. Всего Министерство просвещения РФ определило 20 регионов, которым нужно задуматься о реорганизации системы образования.

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