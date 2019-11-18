2019-11-18T16:48:45+03:00
Общество

Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp

Уязвимость в сервисе нашли специалисты технического отдела Facebook
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хакеры отправляли аудио файл жертвамХакеры отправляли аудио файл жертвамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Facebook нашли лазейку в программе WhatsApp, с помощью которой хакеры могли получить данные пользователя, хранящиеся на его телефоне. Действовали злоумышленники с помощью отправки людям файла MP4. После того, как пользователь мессенджера открыаали файл, происходило автоматическое переполнение буфера, а как итог, сбой работы устройства. Уязвимость WhatsApp присутствовала для всех платформ и устройств, начиная от версии Android до версии Windows Phone.

- Переполнение буфера в стеке может быть вызвано в WhatsApp путем отправки специально созданного файла MP4 пользователю WhatsApp,- сообщают в компании Facebook.

У WhatsApp в мае 2018 года находили похожие проблемы. Тогда хакеры с помощью этой программы устанавливали на устройства пользователей вредоносные программы, с помощью которых можно было следить за людьми: записывать аудио, видео, прослушивать владельца телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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