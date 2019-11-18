2019-11-18T17:43:50+03:00
В мире

"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность

Ранее Государственное бюро расследований направило проект сообщения о подозрении экс-лидера Незалежной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенностьФото: REUTERS
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В пресс-службе партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко назвали подозрения в отношении политика в захвате власти "российским заказом".

Напомним, ранее Государственное бюро расследований направило проект сообщения о подозрении Петра Порошенко. В ведомстве заявили, что экс-президент страны мог незаконно влиять на конкурс по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции.

- Так называемое "подозрение" (…) не что иное как российский заказ по нанесению репутационного ущерба пятому президенту Украины, - отметили в пресс-службе партии Порошенко, пишет "РИА-Новости"

Сообщается, что ГБР ранее обращалась с запросом о снятии с экс-лидера Незалежной неприкосновенности. По данным Бюро, бывший президент Украины подозревается в свержении конституционного строя или захвате государственной власти.

При этом в пресс-службе партии Порошенко заметили, что публикация проекта подозрения была последней попыткой уцепиться за ускользающее кресло директора ГБР для нынешнего главы ведомства Романа Трубы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале ноября Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украиныю На этот раз от экс-президента незалежной хотели допросить по делу о незаконном пересечении границы для отдыха на Мальдивах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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