2019-11-18T18:14:36+03:00
Политика

Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Антон Горелкин выразил уверенность в принятии проекта после его доработки и повторного внесения в ГД
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсахДепутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что отзовет из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.

- Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учётом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, - отметил Горелкин.

Депутат выразил уверенность в принятии проекта после его доработки и повторного внесения в Госдуму.

В свою очередь, компания «Яндекс» поддержала отзыв проекта. Представители компании считают, что его цели можно достичь менее болезненными для отрасли методами, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетников. Оплата труда должна быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в российских регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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