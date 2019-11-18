Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что отзовет из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
- Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учётом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, - отметил Горелкин.
Депутат выразил уверенность в принятии проекта после его доработки и повторного внесения в Госдуму.
В свою очередь, компания «Яндекс» поддержала отзыв проекта. Представители компании считают, что его цели можно достичь менее болезненными для отрасли методами, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетников. Оплата труда должна быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в российских регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU