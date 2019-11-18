2019-11-18T18:42:24+03:00
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ

При этом Михаил Черников отметил, что в этом году наблюдается тенденция к снижению смертности на дорогах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФГлава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава ГИБДД РФ Михаил Черников рассказал, что высокая смертность на дорогах страны связана с масштабом России и с протяженностью дорог.

При этом Черников подчеркнул, что в целом в этом году наблюдается тенденция к снижению смертности в ДТП.

- Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог, - подчеркнул глава ГИБДД.

Ранее иностранные СМИ, ссылаясь на спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта говорили о том, что главные причины высокой смертности россиян на дорогах связаны с недостатком образования водителей и пешеходов, вождением в нетрезвом виде, пишет "ТАСС".

- То, что было озвучено, рассматриваются глобально на площадке ООН. Такие проблемы существуют во всех странах Европы: это и разговоры по телефону, и отвлечение на соцсети, - подчеркнул Черников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах: от банального несоблюдения участниками дорожного движения ПДД, до несовершенств его организации на отдельно взятом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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