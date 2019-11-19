2019-11-18T17:59:20+03:00
Экономика

Еще один крупный тепличный комплекс построят на Ставрополье

В крае делают ставку на развитие производства овощей закрытого грунта
Анна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Ставропольского краяФото: пресс-служба Губернатора Ставропольского края
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В правительстве Ставропольского края поддержали крупный инвестпроект в сфере тепличного овощеводства. Он разместится в Левокумском районе на площади в 23 гектара. Предполагается, что инициатор проекта вложит в строительство около 5 миллиардов рублей, а объём производства составит 15 тысяч тонн овощей в год.

– Строительство большого комплекса для круглогодичного выращивания овощей – это важный проект для востока края, он должен получить нашу поддержку, – отметил губернатор Владимир Владимиров.

Он дал поручение правительству проработать совместно с энергоснабжающими организациями вопросы подключения будущего объекта к инженерным сетям.

За несколько лет в тепличном хозяйстве края совершён масштабный прорыв. Сегодня здесь уже работает около 200 га теплиц, а к концу года ожидается прирост производственных мощностей на 35 %.

Ставрополье - в числе лидеров по производству тепличных овощей в России и стремится к тому, чтобы улучшить эти позиции. Уже сейчас производство тепличных ставропольских томатов занимает 16% отечественного рынка.

Овощи из теплиц Ставрополья идут на экспорт в Московскую, Ленинградскую и Липецкую области.

Фото: пресс-служба Губернатора Ставропольского края

Фото: пресс-служба Губернатора Ставропольского края

По итогам года в крае планируют собрать более 90 тыс. тонн овощей закрытого грунта. Основная продукция – томат. Доля его производства составляет 74%, огурец и салатные культуры такие, как руккола, шпинат, мангольд – 26%.

Стоит отметить, что на каждого ставропольца приходится 28 кг местных тепличных овощей в год - более чем в 2 раза выше медицинской нормы.

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@TrueKPRU
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