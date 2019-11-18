2019-11-18T18:08:05+03:00
Общество

Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня

Сегодня российский Дед Мороз отмечает свой День Рождения. На праздник к Дедушке приехали сказочные гости со всего мира, в том числе, Санта-Клаус
Лариса ТУРОВА
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Сколько ему лет, Дед Мороз не знает, он шутит, что ему столько лет, сколько стоит белый свет.

Праздник отметили с размахом: он продолжался три дня. Для гостей Деда Мороза приготовили сказки, выставки, мастер-классы, соревнования, на вотчине зимнего волшебника прошло зрелищное мультимедийное лазерное шоу с участием сказочных персонажей из разных регионов России. Вечером зажглись огни на первой новогодней елке России высотой 20 и шириной 6 метров, установленной на главной площади Великого Устюга.

Кстати, в этом году удалось наладить транспортное сообщение - поезда с туристами прибывали сразу в Великий Устюг, это позволило разгрузить железнодорожный вокзал города Котласа, а уже к концу следующего года в Устюг можно будет добраться и на самолёте.

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@TrueKPRU
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