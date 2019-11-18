Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Также лидеры стран обменялись мнениями по поводу саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже
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В Кремле рассказали, что российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским главой Эммануэлем Макроном. Главной темой разговора стала ситуация на Украине.
Политики также затронули тему саммита в "нормандском" формате, который пройдет 9 декабря в Париже.
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ИСТОЧНИК KP.RU