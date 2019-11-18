2019-11-18T21:06:34+03:00
Общество

Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян

На борту самолета находятся ребята, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиянИз Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиянФото: "КП" Архив
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Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.

В самолете с ребятами находятся представители аппарата детского омбудсмена и сотрудники МЧС.

- Спецборт МЧС России сегодня вылетел из Багдада. На борту 32 ребёнка", - сказали в пресс-службе, добавив, что Кузнецова встретит детей в аэропорту "Жуковский", - отметили в пресс-службе омбудсмена, пишет "РИА-Новости".

В самолете находятся дети в возрасте от года до 9 лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада.

После прилета в Москву ребят доставят в Научный центр здоровья детей, где передадут их российским родственникам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года возвращенных из Ирака детей отправили к родным на Северный Кавказ. После лечения в московской клинике малышей встретили родственники в Чечне, Дагестане и КБР.

* Запрещенная на территории РФ террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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