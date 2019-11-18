В "Нафтогазе" с помощью мема отреагировали на предложение "Газпрома" о транзите
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко выложил в своих соцсетях юмористическую картинку после появления заявлений о новых предложениях "Газпрома" по транзиту газа.
"Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения"Фото: Facebook
- Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения, - гласит надпись на картинке в Facebook.
Витренко пошутил: "Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза".
При этом спустя несколько часов представители украинской стороны отметили, что получили предложение, и пообещали ответить в ближайшее время.
Напомним, ранее российский "Газпром" предложил украинскому "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская компания предложила украинской корпорации и второй вариант:заключить на новый год контракт с учетом прогнозного спроса в ЕС.
ИСТОЧНИК KP.RU