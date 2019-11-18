СЕГОДНЯ 22:36 2019-11-18T22:41:40+03:00

В "Нафтогазе" с помощью мема отреагировали на предложение "Газпрома" о транзите Фото: REUTERS

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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко выложил в своих соцсетях юмористическую картинку после появления заявлений о новых предложениях "Газпрома" по транзиту газа.

"Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения"Фото: Facebook

- Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения, - гласит надпись на картинке в Facebook.

Витренко пошутил: "Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза".

При этом спустя несколько часов представители украинской стороны отметили, что получили предложение, и пообещали ответить в ближайшее время.

Напомним, ранее российский "Газпром" предложил украинскому "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская компания предложила украинской корпорации и второй вариант:заключить на новый год контракт с учетом прогнозного спроса в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU