2019-11-19T01:07:29+03:00
В мире

После разгона протестующих в Тбилиси три человека попали в больницы

Спецназ пустил в ход дубинки, водометы и слезоточивый газ, задержаны 37 демонстрантов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Противостояние полиции и демонстрантов в ТбилисиПротивостояние полиции и демонстрантов в ТбилисиФото: REUTERS
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После разгона демонстрантов, в понедельник собравшихся у стен грузинского парламента в Тбилиси, три человека попали в больницы, сообщило министерство здравоохранения Грузии.

По данным грузинского Минздрава, за медицинской помощью к врачам обратились девять пострадавших, трое из них нуждались в госпитализации, в том числе один сотрудник полиции, «получивший ранение в области головы», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 18 ноября протестующие собрались у здания парламента, когда грузинские депутаты снова пытались принять законопроект о пропорциональной системе выборов. Для разгона людей спецназ применил дубинки, водометы и слезоточивый газ. Задержаны 37 человек.

Напомним, поводом для народного возмущения стал провал законопроекта о поправке в Конституцию, которая предусматривает переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В ходе голосования в грузинском парламенте 14 ноября документ поддержал 101 депутат из 150 – при необходимых 113.

ИСТОЧНИК KP.RU

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