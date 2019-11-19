2019-11-19T01:59:09+03:00
Политика

На Украине решили, что в стране слишком много школьных учителей

Об этом объявила новый министр образования Незалежной, сообщив об очередной «очень непопулярной» инициативе правительства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр образования и науки Украины Анна НовосадМинистр образования и науки Украины Анна НовосадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад объявила, что в стране слишком много школьных учителей – гораздо больше, чем нужно на сегодняшний день, поэтому работающие в сельских школах преподаватели должны будут пройти курсы повышения квалификации и переквалификацию.

«У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас», - заявила она в эфире телеканала «1+1».

Анна Новосад отметила, что это «очень непопулярная» инициатива, но правительство решило уже в текущем году запустить пилотный проект сертификации педагогов. А учителям, которые сертификацию пройдут, в следующем году повысят зарплату на 20%.

«Регистрация на сертификацию является добровольной, и её смогут пройти 1000 учителей начальных классов», - добавила глава украинского министерства образования.

К слову, как писал сайт kp.ru, после своего назначения Новосад решила поблагодарить власти Незалежной за оказанное ей доверие и ознакомить украинцев с предстоящими задачами. Тогда и выяснилось, что новый министр образования совершенно безграмотна: в ее тексте пользователи соцсетей обнаружили множество ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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